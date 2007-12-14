Відбудеться Всеукраїнське Віче з земельного питання

У неділю 16 грудня о 12-00 біля Національного музею історії України на Києвій Горі, на Святилищі Сварога відбудеться Всеукраїнське Віче українського народу з земельного питання, ініційоване Об’єднанням Рідновірів України у зв’язку з тим, що 31 грудня 2007 року закінчується строк мораторію на продаж української землі. На Вічі українського народу будуть зачитані постанови й звернення українських духовних, козацьких, громадських та політичних організацій до українського народу й влади України, і затверджене рішення Віча щодо земельного питання. (вул. Володимирська, 2). Телефони: 2235747, 80503395747, veda@cdmaua.com.