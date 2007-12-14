Синоптики обіцяють сніг на всі смаки: помірний, сильний, мокрий...

Завтра в Україні очікується невеликий сніг, у західних областях помірний, у Карпатах вночі місцями сильний сніг; у південній частині та в Приазов`ї мокрий сніг, вдень з дощем, подекуди ожеледь.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу; у південній частині вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень близько 0°, в Криму 1-6° тепла.

16-17 грудня - мінлива хмарність. 16 грудня у південній половині невеликий, місцями помірний сніг; 17 грудня у східних областях, Криму та Приазов`ї, а вдень і у північних областях місцями невеликий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с, 17 грудня на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, у східних областях та Карпатах 10-15° морозу (16 грудня у південній частині 3-8° морозу); вдень 2-7° морозу, у південних областях 0-5° морозу, в Криму та на Закарпатті місцями 1-3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-3° тепла, вдень 1-6°.

18-19 грудня - без істотних опадів, лише на сході та південному сході місцями невеликий сніг і мокрий сніг, на півдні Криму з дощем. Температура вночі 1-7° морозу, у східній частині та Карпатах 8-14°; вдень 0-5° морозу, на Південному узбережжі Криму та крайньому заході країни 1-6° тепла.

У Києві та області у суботу очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

16-17 грудня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 17 грудня місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

18-19 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.