ЗМІ: Українцям ускладнили несплату боргів
Верховний суд України ліквідував шпарини, що дозволяли боржникам, які взяли гроші під розписку, ухилятися від сплати боргу
Тепер суди повинні аналізувати не форму укладених договорів, але їхню правову природу, а сам факт підписання позичальником договору став підтвердженням отримання грошей.
Верховний суд 18 вересня постановив, що "письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, а й факту передання грошової суми позичальникові". Про це повідомляє видання КоммерсантЪ-Украина, яке має копію документа.
На прикладі одного з випадків тяганини між кредитором і позичальником Верховний суд, спираючись на ст. 1046, 1047, 1049 Цивільного кодексу, не тільки підтвердив, що договір позики означає факт передання грошей, а й визнав, що такий документ може бути підписаний тільки позичальником - підпис кредитора не потрібен. Як двостороння угода, позика, однак, є одностороннім договором - після його укладення всі зобов'язання покладаються на позичальника. Крім того, ВСУ вимагає, щоб суди виявляли правову природу цих документів незалежно від їх найменувань.
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ВСУ також зазначив, що відсутність у договорі інформації про те, в якій саме валюті був узятий борг (американські, канадські або австралійські долари), може вплинути на визначення розміру боргу, але не є підставою для відмови в його стягненні.
Юристи кажуть, що своїм рішенням ВСУ спростив процедуру стягнення боргів з фізосіб за розписками, оскільки до цих пір багато судів не визнавали їхню правомірність. "Багато судів вважали, що розписка повинна йти на додаток до договору позики і сама по собі не підтверджує природу передання грошей у борг. Тепер у судів є чітка позиція, на яку вони будуть орієнтуватися" , - пояснює керівний партнер юркомпанії Jurimex Юрій Крайняк.