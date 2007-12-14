На території Києво-Печерської лаври - вже 15 тис. кв. м новобудов

Об`єкти Києво-Печерської лаври руйнуються через бурхливу господарську діяльність, розгорнену на її території Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (УПЦ МП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій КРОЛЕВЕЦЬ.

За його словами, на сьогодні із 65-ти об`єктів, переданих церкві, більше половини зазнали змін і перебудови. Зокрема, на його думку, одним з найбільш волаючих випадків руйнування об`єктів Києво-Печерської лаври стало повалення Західної в`їзної брами Нижньої лаври.

«10 жовтня цього року головою Державної служби з питань національної культурної спадщини Миколою КУЧЕРУКОМ дирекції заповідника було направлено розпорядження з вимогою до 12 жовтня надати пояснення причин повалення пам`ятки архітектури місцевого значення - Західної в`їзної брами Нижньої лаври. Того ж дня М.КУЧЕРУК надав ВАТ "ЖОК" дозвіл на проведення робіт з відтворення Західної брами на підставі проектної документації, узгодженої Держкультспадщиною 30 липня 2007 року", - повідомив С.КРОЛЕВЕЦЬ.

Таким чином, за його даними, ще 30 липня 2007 року Держкультспадщина погодила знесення Західної брами, внесеної до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО, без інформування балансодержателя - заповідника і дозволу власника майна - Київради. Як зазначив С.КРОЛЕВЕЦЬ, за фактом знищення пам`ятки архітектури середини 19-го століття дирекція заповідника звернулася в Генеральну прокуратуру України.

У свою чергу, заступник голови Київського наукового товариства ім. Петра Могили Максим СТРІХА заявив, що брама була зруйнована, оскільки заважала проїзду вантажних автомобілів. «Зараз на цьому місці стоїть щось на кшталт зруйнованої брами, але на 60 см ширше і на 1 м вище», - уточнив він.

С.КРОЛЕВЕЦЬ також повідомив, що за 2007 рік тільки на території Верхньої Лаври 5 об`єктів було визнано аварійними. «За прогнозами фахівців Інституту геологічних наук НАН України, під загрозою існування знаходиться весь архітектурний комплекс Києво-Печерської лаври, розташований на зсувонебезпечних схилах Печерського плато», - сказав гендиректор заповідника.

Він також повідомив, що на заповідній території Нижньої Лаври зведено близько 15 тис. кв. м новобудов. «При цьому ми втратили такі об`єкти культурної спадщини як Ківорій і колодязь Святого Антонія, а також Ківорій і колодязь Святого Феодосія. На зсувонебезпечних ділянках проводяться масштабні земляні роботи з будівництва підпірних стін і прокладанні нових автодоріг. 26 листопада цього року поряд з пам`яткою архітектури 11-го століття – входом у Ближні печери - було пробурено кілька десятків свердловин діаметром до 0,4 м, внаслідок чого пробито зведення крипти «Батиєм убитих», - сказав С.КРОЛЕВЕЦЬ і додав: «Хаотичне відведення земель під забудову в охоронних зонах спричиняє зміну їх цільового призначення і руйнування унікального ландшафту заповідника».

С.КРОЛЕВЕЦЬ переконаний, що весь комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника знаходиться під загрозою забудови, аварій і руйнувань.

У зв`язку з цим М.СТРІХА також зазначив, що «на території Лаври може виникнути монастир підвищеної комфортності, зважаючи на зовнішній вигляд нових споруд. Проте ми можемо втратити пам`ятки культури, які український народ створював впродовж тисячоліть», - підкреслив М.СТРІХА.