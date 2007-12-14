На шахті ім. Засядька розпочали роботу американські експерти

Провідний фахівець США в галузі шахтної безпеки Джордж ОЛ сьогодні приступив до роботи на орендному підприємстві "Шахта ім. Засядька".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держгірпромнагляду.

Згідно з повідомленням, Д.ОЛ брав участь у розслідуванні найбільш резонансних аварій у США, зокрема останньої аварії в штаті Юта.

Протягом кількох днів він вивчатиме технічну документацію і матеріали розслідування, надані керівництвом шахти та експертами. Він також ознайомиться з висновками російських експертів, які відвідали шахту ім. Засядька.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька внаслідок серії вибухів (18 листопада, 1 і 2 грудня) загинули 106 чоловік (101 гірник і 5 рятувальників). Тіла 10 гірників (після першого вибуху) залишаються в ізольованому просторі аварійної ділянки. У лікувальних установах знаходяться 133 гірники (13 чоловік у стані середнього ступеня тяжкості, 120 - в задовільному стані).