В Азовському морі зникли троє рибалок
20:49, 14 грудня 2007Суспільство
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Пошуки ускладнюються погодними умовами
З села Новокостянтинівка Приазовського району Запорізької області 13 грудня вийшли на судні в Азовське море і досі не повернулися троє рибалок, мешканці села Чкалове.
Про це йдеться у повідомленні, переданому УНІАН прес-службою Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
На даний час людей шукають рятувальники МНС і працівники міліції.
Пошуки ускладнюються погодними умовами, зокрема поривами північно-східного вітру до 14 м/с і хвилюванням моря до 5 балів.
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