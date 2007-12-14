В Азовському морі зникли троє рибалок

З села Новокостянтинівка Приазовського району Запорізької області 13 грудня вийшли на судні в Азовське море і досі не повернулися троє рибалок, мешканці села Чкалове.

Про це йдеться у повідомленні, переданому УНІАН прес-службою Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

На даний час людей шукають рятувальники МНС і працівники міліції.

Пошуки ускладнюються погодними умовами, зокрема поривами північно-східного вітру до 14 м/с і хвилюванням моря до 5 балів.