Дмитро Ківа залишився генконструктором АНТК ім. Антонова

АНТК ім. Антонова сьогодні отримало підтвердження продовження дії трудового контракту Мінпромполітики з генеральним конструктором АНТК ім. Антонова Дмитром КІВОЮ.

Про це УНІАН повідомили в юридичній фірмі "Ілляшев і Партнери", яка представляє інтереси АНТК.

У повідомленні наголошується, що, згідно з листом заступника міністра промислової політики Володимира НОВИЦЬКОГО №20/3-2-541 від 14 грудня, контракт з чинним керівником АНТК діятиме до 18 січня 2011 року.

Раніше Голосіївським районним судом м. Києва було встановлено, що контракт від 19 січня 2006 року за підписом міністра промполітики Володимира ШАНДРИ був укладений терміном на 5 років, а внесення до контракту інформації про перший рік дії було опискою. Вказане рішення суду від 22 січня 2007 року не було оскаржене і набуло законної сили.

"Міністерство промислової політики юридично бездоганно діяло в цій ситуації, оскільки ст. 124 Конституції України передбачає обов`язкового виконання судових рішень на території України", – коментують ситуацію в ЮФ "Ілляшев і Партнери".

Довідка УНІАН. АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова - Ан-70, Ан-140, Ан-148 та інші.

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