Стара влада Криму захопила все узбережжя і не віддає новій

Колишня влада Криму заважає нинішній вирішувати земельне питання на півострові – перший віце-спікер ВР АРК

Сімферополь. 14 грудня. УНІАН. Перший віце-спікер Верховної Ради Автономної Республіки Крим Сергій ЦЕКОВ заявляє, що попередня влада автономії заважає нинішній вирішувати земельне питання на півострові.

Так С.ЦЕКОВ прокоментував сьогоднішню ситуацію в районі Судака, де мало відбутися знесення самовільних будов на незаконно захоплених земельних ділянках, проте судове рішення так і не було виконане.

«Та ситуація, яка сьогодні спостерігається в земельних відносинах в автономії, створена при потуранні попереднього керівництва Криму. Я маю на увазі Верховну Раду минулого скликання і минулий склад Ради міністрів. У цей час абсолютно безсистемно була роздана майже вся земля на побережжі Криму – як на ПБК, так на заході і сході. Ми всі знаємо, як ця земля сьогодні забудовується - ніяких генпланів, ніякої інфраструктури, ніякого чіткого розуміння того, як повинні ці регіони розвиватися. Крім того, абсолютно не вирішувалися питання, пов`язані з виділенням земельних ділянок під індивідуально-житлове будівництво. В результаті ми зіткнулися сьогодні з проблемою тотальних самозахватів», - говориться в коментарі С.ЦЕКОВА, текст якого переданий агентству УНІАН.

За словами першого заступника голови кримського парламенту, нинішня влада автономії «намагається навести лад не тільки в питаннях виділення землі, але і за рішенням судів знести те, що захоплене незаконно». Проте, по виразу С.ЦЕКОВА, попереднє керівництво Криму намагається вставити «палиці в колеса» нинішньому керівництву автономії. «Сьогодні колишнє керівництво Верховної Ради АРК, вже будучи народними депутатами України, через адміністрацію Президента, Кабінет Міністрів країни і Міністерство внутрішніх справ намагається активно втрутитися в процес боротьби з незаконно зайнятими землями у себе на «вотчині» і не дає нам можливості вирішити цю проблему відповідно до закону», - заявив С.ЦЕКОВ.

Він також підкреслив, що, попри втручання, кримська влада «все одно порядок в земельній сфері наведе». «Всі земельні ділянки, які були незаконно захоплені на території півострова, будь то південь, схід або захід - ми звільнимо. І якщо для цих цілей знову знадобляться бульдозери – пройдемо бульдозерами», - заявив перший віце-спікер.