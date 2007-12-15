На шахті ”Краснолиманській” намагаються уникнути вибуху

У Донецькій області на шахту "Краснолиманська" доставляють матеріали і устаткування для спорудження вибухостійкої перемички на аварійній ділянці.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, технічна рада на шахті за участю представників Науково-дослідного інституту з безпеки робіт в гірничій промисловості та Науково-дослідного інституту гірничої справи ухвалила ізолювати тупикову частину аварійної виробки гіпсовою вибухонебезпечною перемичкою на безпечній відстані з подальшою інертизацією атмосфери на аварійній ділянці.

Рятувальники розібрали покрівлю та бічні частини виробки в місцях вірогідного самонагрівання вугілля. Проведено обробку порід покрівлі і бічних поверхонь вогнегасною речовиною "Pyrocool".

На аварійну ділянку доставлено три вагони бетоніту і два вагони гіпсу для ізоляції виробки. Наразі ведуться роботи з підготовки врубу під перемичку.

У шахті працюють два відділення рятувальників. Ведеться контроль шахтної атмосфери.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня о 18:14 на держпідприємстві "Вугільна компанія "Шахта Краснолиманська" було виявлено задимлення в конвеєрній ходці західної лави пласта Л3. З шахти було виведено всіх гірників робочої зміни.

Після того, як на аварійній ділянці було зафіксовано зростання концентрації метану понад 5%, і виникла загроза вибуху, небезпечну ділянку залишили рятувальники. Техрада ухвалила ізолювати аварійну виробку.