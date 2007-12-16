Виповнилось 130 років з дня народження Леонтовича

12 грудня у місті Тульчин Вінницької області в приміщенні музею-квартири Миколи Леонтовича відбулась святкова літературно-музична композиція з нагоди 130-ї річниці з дня народження видатного українського композитора,хорового диригента, фольклориста і громадського діяча

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості відбулися за участю керівництва районної влади, літературно-мистецького об’єднання «Оберіг», учнівської та студентської молоді, працівників районного краєзнавчого музею і шанувальників творчості композитора.

13 грудня також відбувся громадський мітинг і покладання квітів до пам’ятника М.Леонтовичу за участю керівництва області та хорових колективів з 16 районів області, студентської мистецької молоді, засобів масової інформації, широкої громадськості.

Після мітингу в районному будинку культури відбувся заключний етап обласного фестивалю-конкурсу «Співає Поділля», присвячений 130-й річниці з дня народження композитора.