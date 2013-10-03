Лише 7% українців вірять у безкоштовне лікування туберкульозу

Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" оприлюднив результати свого дослідження на тему ставлення українців до проблеми туберкульозу.

"Результати дослідження виявили, що не усі українці знають, що тривалий кашель - це ознака туберкульозу, лише 26%. Це досить мала цифра, тому треба працювати над інформуванням населення щодо цього симптому, - говорить керівник відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілізації програми фонду "Зупинимо туберкульоз в Україні" Марія Маковецька. - Позитивно те, що 80% вказали правильний шлях передачі інфекції - повітряно-крапельний. 23% опитаних вважають, що діагностику пройти можна безкоштовно, і лише 7% вірять, що лікування туберкульозу безкоштовне. Більшість українців вважають, що лікування - або дуже дороге, або надзвичайно дороге".

В середньому курс лікування вартує близько 600 грн і, згідно з законом, має оплачуватися державою.

За словами Маковецької, лише п’ята частина українців мають коректні знання про туберкульоз, а знання, які вони декларують, не завжди збігаються з їхньою поведінкою.

"З одного боку, 92% опитаних вважають, що люди, які мають чи перехворіли на туберкульоз, заслуговують на співчуття, добре ставлення (коли йдеться про абстрактну людину). Проте, якщо поставити запитання: "Чи хотіли б ви працювати поряд з людиною, яка вилікувалася від туберкульозу? Чи згодилися ви їсти у ресторані, у якому кухар чи офіціант мали таку проблему?", 45% відповіли, що не готові. Це свідчить про стигму та дискримінацію хворих на туберкульоз в Україні", - наголосила Маковецька.

Оприлюднюючи це дослідження фонд "Розвиток України" ставив за мету допомогти ключовим інституціям краще зрозуміти пацієнтів та досягти світових стандартів діагностики та лікування туберкульозу.

Директор аналітичного центру "Соціоконсалтинг", кандидат економічних наук Ірина Демченко наголосила, що дана робота - це друге настільки масштабне дослідження щодо проблем туберкульозу в Україні (перше проводилося у 1996 році).