На Донеччині судитимуть митника за сприяння контрабанді на 2 мільярди
02:24, 17 грудня 2007Суспільство
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Порушено кримінальну справу
На Донеччині працівниками підрозділу боротьби з організованою злочинністю викрито посадовця одного з митних постів.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначений посадовець у грудні цього року, зловживаючи службовим становищем, сприяв ввезенню менеджером товариства з обмеженою відповідальністю, через державний кордон України, без митного оформлення та сплати обов’язкових платежів товарів на суму понад 2 млн. гривень. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.201 КК України (контрабанда).
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