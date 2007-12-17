На Донеччині судитимуть митника за сприяння контрабанді на 2 мільярди

На Донеччині працівниками підрозділу боротьби з організованою злочинністю викрито посадовця одного з митних постів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначений посадовець у грудні цього року, зловживаючи службовим становищем, сприяв ввезенню менеджером товариства з обмеженою відповідальністю, через державний кордон України, без митного оформлення та сплати обов’язкових платежів товарів на суму понад 2 млн. гривень. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.201 КК України (контрабанда).