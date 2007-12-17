Гриценко відмінив наряди по кухні

12:21, 17 грудня 2007
Суспільство
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Армію годуватиме приватний бізнес

Із сьогоднішнього дня 100% військових частин Збройних сил України перейшли на харчування за новою системою забезпечення із залученням структур приватного бізнесу.

Про це сьогодні повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

“Відтепер близько 2 тис. осіб, а це приблизно 20 рот, які раніше щодоби заступали в наряд по кухні для миття посуду, чистки картоплі, прибирання залів їдалень, займатимуться виключно бойовою підготовкою”, - сказав А.ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони,.

Він наголосив, що це докорінна зміна у житті Збройних сил, і вона суттєво поліпшить стан бойової готовності армійських підрозділів. Зокрема, як зазначив міністр, скорочено 3 тис. 259 посад в системі продовольчого забезпечення військ, що дало змогу зберегти у складі Збройних сил України повноцінну бригаду, що є важливим стратегічним кроком у підвищенні їхньої боєздатності.

А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що за підсумками 2006 року за рахунок скорочення частин забезпечення вдалося збільшити кількість бойових частин на 16%, до кінця 2007 року їхня частка ще збільшиться.

“Це пріоритетний напрямок для виконання основних завдань за призначенням, які покладені на Збройні сили України”, - міністр.

Він також додав, що скорочено було саме ті підрозділи і техніку, які займалися перевезенням, закупівлею та обладнанням для зберігання овочів, круп, консервації та інших продуктів харчування для особового складу.

За словами А.ГРИЦЕНКА, на сьогодні 87% паливно-мастильних матеріалів постачається у військові частини безпосередньо постачальниками без перевалочних пунктів.

Таким чином, підкреслив міністр, у Збройних силах України докорінно на краще змінюється система тилового забезпечення, що дозволяє бойовим частинам підвищувати свій вишкіл, позбавляючись невластивих для військових функцій.

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