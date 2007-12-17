Новий рік у Криму можуть дозволити собі лише забезпечені люди

Експерти туристичного ринку констатують, що туристу треба мати як мінімум 200 дол., щоб зустріти Новий рік у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, директор «Кримського регіонального центру «Маркетинг. Інформація. Реклама» Марія МАЛЬГІНА повідомила сьогодні журналістам у Сімферополі, що новорічний відпочинок у Криму – це, насамперед, відпочинок, розрахований на забезпеченого туриста.

Так, за її даними, новорічна програма в туроб’єктах півострова цього року коштує мінімум 500 грн., максимум – 2-2,5 тис. грн. «Дуже дорого на сьогодні коштує новорічна програма. Нижня планка – це близько 500 гривень. Доходить до 2-2,5 тисяч гривень. Плюс іще проживання. Однозначно – це для забезпечених людей, - зазначила М.МАЛЬГІНА. – Тобто мінімум (туристу треба мати – УНІАН) близько 200 доларів. Якщо вищого рівня (туроб’єкти – УНІАН), то потрібно 300-400 доларів і так далі. Дорогий відпочинок».

М.МАЛЬГІНА також повідомила, що новорічний турист у Криму - це здебільшого українці. Крім них, зустрічати Новий рік на півострів їдуть і росіяни. Утім, прогнозує експерт, через нестабільність у країні цього року до Криму на новорічні свята приїде менше відпочиваючих. «Ситуація цього року гірша, ніж минулого. Наш новорічний турист – це турист із Києва, з України, це досить забезпечений турист. Оскільки ситуація з економікою поки що не вирішена, чекаємо зниження кількості туристів на Новий рік», - сказала вона. Зниження кількості туристів, ймовірно, буде в санаторно-курортних установах Криму.

При цьому престижні готелі і туроб’єкти Криму «високого рівня», за даними експерта, вже закінчили продаж турів на Новий рік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ряді фірм, турів, що займаються продажем до Криму на Новий рік, відпочиваючі цікавляться як відпочинком VIP-класу, так і відпочинком дешевше. "Цікавляться буквально всім", - зазначають фахівці.