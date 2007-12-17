Валерія Врублевська дасть прес-конференцію в УНІАН

15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Валерії Врублевської, присвячена 50-річчю літературної діяльності та презентації книжки “Шарітка з Рунгу” (біографічний роман про Ольгу Кобилянську, опублікований Видавничим центром “Академія” під рубрикою “Автограф часу”.) Прес-конференція проводиться під егідою Українського товариства “Інтелект нації” та Видавничого Дому “ЕПОХА”. Учасники: Раїса Недашківська, народна артистка України; Ніла Боровська, ст.наук. співробітник Інституту літератури НАНУ; Світлана Алекс, ген.директор Видавничого Дому “ЕПОХА” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.