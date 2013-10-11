Монетарна база в Україні у вересні збільшилася на 0,3%, грошова маса - на 1,4%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази за серпень збільшився на 0,3% (з початку року – на 11,5%) – до 284,6 млрд грн. Грошова маса за цей період збільшилася на 1,4% (з початку року – на 12,4%) – до 868,8 млрд грн», – йдеться в повідомленні НБУ.

За інформацією Нацбанку, обсяг рефінансування банків НБУ у вересні становив 1,0 млрд грн (з початку року - 27,3 млрд грн), середньозважена ставка становила 6,64% річних (з початку року - 7,44%). Обсяг мобілізаційних операцій за місяць становив 60,9 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 1,94% (з початку року ці - 181,4 млрд грн і 2,04%, відповідно).

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За оцінками регулятора, у вересні вартість ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку знизилася на 0,58 п.п. - до 3,13% (з 3,71% у серпні). Водночас, середньозважена ставка за кредитами, наданими фізичними і юридичними особами в національній валюті, збільшилася на 0,2 п.п. - до 15,21% (з 15,02% у серпні), за кредитами в іноземній валюті – знизилася на 0,08 п.п. - до 9,66% (з 9,74%). Середньозважена ставка за залученими депозитами в національній валюті за місяць збільшилася на 0,38 п.п. - до 10,09% (з 9,71% в серпні), в іноземній валюті – на 0,14 п.п., до 5,93% (з 5,79%).

Також повідомляється, що загальний обсяг залишків банківських депозитів протягом вересня збільшився на 12,8 млрд грн, або на 2,0% (з початку року - на 13,0% ) - до 641,7 млрд грн, зокрема в національній валюті - на 2,7% (з початку року - на 22,7%), в іноземній валюті - на 1,0% (з початку року - на 0,6%). Кошти на депозитних рахунках фізичних осіб за цей період збільшилися на 1,5% (з початку року - на 16,2% ) - до 425,1 млрд грн. Залишки депозитів юридичних осіб за місяць збільшилися на 3,1% (з початку року - на 7,2% ) - до 216,6 млрд грн.

Загальний обсяг залишків за кредитами у вересні збільшився на 13,4 млрд грн, або на 1,6% (з початку року - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн винятково за рахунок приросту залишків у національній валюті, які протягом місяця збільшилися на 2,6% (з початку року - на 8,5%). Водночас залишки в іноземній валюті за місяць знизилися на 0,2% (з початку року збільшення становило 2,2%). Залишки за кредитами, наданими юрособами, збільшилися на 2,0% (з початку року - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн, фізособами - на 0,3% (з початку року - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн .

У вересні обсяг готівки поза банками знизився на 0,4% (з початку року - збільшився на 10,4%) - до 224,3 млрд грн. Коррахунки банків за місяць збільшилися на 6,8% (з початку року - на 15,9%) - до 28,6 млрд грн. Станом на 1 жовтня обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками відповідно до встановлених нормативів, становив 24,6 млрд грн, з них на окремий рахунок в Нацбанку було перераховано 9,7 млрд грн. Кошти уряду в нацвалюті на рахунках в НБУ за місяць збільшилися на 2,1% (з початку року - в 8,5 разу) - до 4,1 млрд грн.

Обсяг придбаних Нацбанком цінних паперів України (за номінальною вартістю) у вересні становив 3,0 млрд грн (з початку року - 37,2 млрд грн), при цьому операції з продажу з портфеля НБУ в 2013 році не здійснювалися.

Як повідомляв УНІАН, монетарна база в Україні в серпні 2013 року порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 1,7%, грошова маса – на 0,6%. Обсяг рефінансування комерційних банків Нацбанком у серпні становив 6,3 млрд грн (з початку року – 26,3 млрд грн). Загальний обсяг залишків банківських депозитів у серпні збільшився на 0,7% (з початку року – на 10,6%) – до 628,2 млрд грн. Загальний обсяг залишків за кредитами збільшився на 1,2% (з початку року – на 4,5%) – до 845,9 млрд грн.

Згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік, збільшення монетарної бази в Україні у 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні у 2012 році збільшилася на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.