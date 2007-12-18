25-річний рівнянин одержав свій 30-й закордонний паспорт

У Рівному встановлено своєрідний рекорд: 25-річний мешканець міста Андрій ДЕДЮХІН отримав свій 30-й закордонний паспорт.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди у відділі громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Управління МВС України в Полтавській області проведено прес-конференцію.

Так часто А.ДЕДЮХІН змінює паспорти через часті поїздки за кордон. Як пояснив сам винуватець події, він уже й не пригадує точної кількості за межі держави. А.ДЕДЮХІН щомісяця виїжджає за межі України у бізнесових справах до 30 разів, а перетинати кордон за одну добу йому доводилося навіть двічі. Найбільше рекордсмен-мандрівник бував у Польщі. Як правило, подорожує автомобілем.

Як повідомив заступник завідувача Відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС Рівненщини Дмитро КОЖУШКО, такої кількості закордонних документів вони не видавали ще нікому. Найбільше людина приходила за десятим паспортом.

Рівненський мандрівник втридцяте отримав закордонний паспорт в урочистій обстановці. Працівники відділу нагородили його символічною перепусткою на позачергову видачу наступного закордонного документу. Вони не сумніваються, що їх клієнт і далі битиме власні рекорди.