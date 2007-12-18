Проблеми ВВП зумовлені негативами в сільському господарстві

Основними причинами уповільнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в січні-листопаді 2007 року залишаються негативна ситуація в сільському господарстві, уповільнення зростання промислового виробництва і збільшення порівняльної бази.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН висловив експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро БОЯРЧУК.

Він зазначив, що обсяги виробництва в сільському господарстві скоротилися (-5.2% за 11 місяців проти аналогічного періоду минулого року) через неврожай зернових та інших сільськогосподарських культур.

Також, за словами Д.БОЯРЧУКА, уповільнюється промислове виробництво, в основному, за рахунок металургії (стабілізація світових цін на метали) і харчової промисловості (скорочення надходження продукції рослинництва на переробку). Водночас, промисловий сектор підтримує значні темпи зростання завдяки машинобудуванню, де спостерігається рекордний (28% за 11 місяців) приріст за рахунок інвестиційного попиту.

За словами експерта, негативні тенденції в с/г і металургії компенсуються зростаючою динамікою в будівництві (+11.3%), транспорті (+7.2%) і торгівлі (+17.4%). Будівництво пришвидшується як за рахунок інвестиційного попиту з боку промислового сектора, так і за рахунок будівництва приватного житла. Торгівля розвивається завдяки сильній динаміці в промисловості (оптова торгівля) і як наслідок високого споживчого попиту (роздріб). Транспорт також зростає на основі збільшення вантажоперевезень (зростання промисловості) і пасажироперевезень (зростання приватного споживання), зазначив експерт.

Д.БОЯРЧУК повідомив, що, за прогнозами Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна», до кінця року темпи зростання ВВП знизяться до 7%.

Нагадаємо, Міністерство економіки України прогнозує зростання валового внутрішнього продукту в 2007 році на рівні 7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, зростання ВВП України в листопаді 2007 року становило 6,9%, в січні-листопаді, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, - 7,2%.

Держкомстат зазначає, що зростання ВВП в січні-листопаді відбулося, в основному, за рахунок збільшення валової доданої вартості в торгівлі на 17,4%, переробній промисловості - на 12,9%, будівництві - на 11,3%.

Довідка УНІАН. При формуванні державного бюджету України на 2007 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

У травні Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозував інфляцію в Україні на рівні 7,2%, зростання ВВП - на рівні 5,8%. У листопаді банк покращив прогноз зростання ВВП України поточного року до 6,8% і погіршив прогноз інфляції - до 11,5%

У жовтневому прогнозі Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання ВВП України в 2008 році - з 4,6% до 5,4%, при цьому погіршивши дані стосовно інфляції в Україні в 2007 році з 11,3% до 11,5%.