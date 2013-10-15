Українським в'язням пояснили, чому вони не повинні подавати заяв на лікування за кордоном

Українські засуджені подавали заяви щодо можливого лікування за кордоном, але з ними була проведена “роз'яснювальна робота”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державної пенітенціарної служби Олександр Лісіцков, відповідаючи на запитання журналістів, чи були заяви від інших українських засуджених окрім екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко про лікування за кордоном.

“Такі заяви були. На сьогодні їх немає, тому що проведена певна робота роз'яснювальна”, - сказав він і додав, що в українському законодавстві лікування ув'язнених за кордоном не передбачене.

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Водночас на його думку, в Україні достатньо “спеціалістів, докторів наук, кандидатів наук і професорів, які можуть успішно лікувати у нас в Україні”.

“Клініки чудово обладнані, спеціалісти — всі ми користуємося послугами і ходимо у наші здравниці”, - сказав Лісіцков і додав, що рекомендує всім українцям лікуватися в Україні.

Також на запитання щодо стану здоров'я Тимошенко Лісіцков відзначив, що її стан “стабільний”. “Як то кажуть в повному здоров'ї знаходиться: може писати, читати”, - сказав він.

Крім того, Лісіцков повідомив, що Тимошенко 388 разів пропонували пройти певні медобстеження, але у 270 випадках вона відмовлялася.