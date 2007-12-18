Тимошенко: ми крок за кроком проводитимем відпрацьовані системні реформи

Голосування з обрання прем`єр-міністра і формування уряду є свідоцтвом дієздатності парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Сьогодні, коли була змінена модель голосування, то не було ніякого сумніву в тому, що демократична коаліція має більшість. Не було ніякого зриву, ніяких стресів. Все було проголосовано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також заявила, що вона рада поверненню демократичних сил у владу для наведення ладу в країні. «Я сподіваюся на те, що сьогодні призначений уряд є високо професійним урядом, сформованим із досвідчених людей, що не мають бізнес-інтересів як урядових завдань», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що люди, які ввійшли до складу нового Кабінету міністрів, є людьми, відданими справі, які не дозволять нікому зловживати державними мандатами. «Ми не допустимо, щоб державна політика використовувалася заради наживи, і ми крок за кроком проводитимемо відпрацьовані системні реформи, які були закладені в програмі «Український прорив», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.