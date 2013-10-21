Головне за день: огляд топ-новин

В ЄС назвали три країни, які не підпишуть асоціацію без звільнення Тимошенко

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що є принаймні три країни, які не ухвалять позитивного рішення щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною без вирішення питання Юлії Тимошенко.

Цими країнами, за його словами, є Нідерланди, Велика Британія та Швеція.

Крім того, міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявляє, що українська влада повинна не лише звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, але й гарантувати, що вона не буде знову ув'язнена після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

У той же час, верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявила, що Вільнюський саміт "Східного партнерства" має відкрити "новий розділ" у відносинах ЄС з країнами-партнерами, і що вона сподівається на свято, незважаючи на відсутність чіткого рішення ради ЄС щодо України, а президент Чехії Мілош Земан жартом відповів на запитання щодо перспектив звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

“Мені, як колишньому прогностику, дозвольте відповісти на ваше питання щодо відсотків - я з впевненістю, яка наближається до 100%, можу вам сказати, що я б на це (звільнення - УНІАН) дав від 0 до 100%", - сказав він

Питання Тимошенко сьогодні обговорювалося і на внутрішньополітичних теренах. Так, міністр закордонних справ Леонід Кожара заявляє, що існує багато варіантів звільнення колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

У той же час, голова парламентської фракції Партії регіонів Сергій Єфремов хоче створити робочу групу щодо законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном. Також він заявив, що народний депутат Микола Рудьковський не узгоджував свій законопроект про лікування ув'язнених за кордоном із фракцією, тому його було відкликано.

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