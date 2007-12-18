Дешева робоча сила створила ”китайське диво” і вб`є його

Стрімке старіння населення Китаю покінчить з ерою дешевої робочої сили і потребуватиме більших витрат держави на пенсіонерів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Чайна Дейлі".

На думку газети, за 20 років китайська економіка втратить перевагу дешевої робочої сили, оскільки після 2030 року співвідношення працюючих і пенсіонерів у країні сягне 2:1. Нині на шість працюючих китайців - один пенсіонер.

Як вважає заступник директора Всекитайського комітету у справах старих Янь Цинчунь (Yan Qingchun), при скороченні працюючого населення на державу тягарем ляже турбота про старих, що неминуче позначиться на розвитку економіки.

Згідно з дослідженнями комітету, до початку 2007 року чисельність людей, що переступили 60-річний вік, становила 149 мільйонів або 11,3% загальної чисельності населення КНР. Щорічний приріст людей, що досягли пенсійного віку, за даними китайських експертів, вп`ятеро перевищує показник загального приросту населення країни.

Країна не готова відреагувати на проблему старіння населення, яке тягне значне збільшення витрат на медичне обслуговування, соціальне й інше забезпечення китайських пенсіонерів. Тоді нинішні демографічні переваги закінчаться.

На думку китайських експертів, дешева робоча сила протягом кількох десятиліть була істотною перевагою для китайських виробників. Директор інституту населення і економіки праці Цай Фан (Cai Fang) вважає, що тільки за останні два десятиліття економічна активність в країні на 28% залежала від чинника дешевої робочої сили.

Відтак китайські експерти вважають необхідними вже тепер відмовитися від дешевої робочої сили і впроваджувати сучасні методи підвищення продуктивності праці, хоча при цьому треба буде підвищувати заробітну плату працюючим. На думку китайських фахівців, вирішувати проблемі старіння китайського суспільства необхідно разом із збільшенням витрат на освіту, створенням нових робочих місць і формуванням системи медичного страхування.