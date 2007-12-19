Сьогодні - день святителя Миколая Чудотворця

Сьогодні православний світ відзначає день святителя Миколая Чудотворця.

Святий Миколай Чудотворець вшановується як захисник простих людей, покровитель мореплавства, торгівлі та землеробства, опікун бідних і сиріт.

За «Житієм», Святий Миколай народився 260 року у місті Мірі Лікійській (Мала Азія). Був пресвітером, єпископом. Заради порятунку людей творив чудеса.

В Україні-Русі на честь святого Миколая збудовано багато храмів. Відомі його чудотворні ікони. Надзвичайно шанували цього угодника Божого запорізькі козаки. Майже усі християнські народи мають звичай обдаровувати малих дітей у ніч з 18 на 19 грудня. Адже святий Миколай – ще й покровитель та вихователь дітей.

Опівночі Чудотворець заходить до кожної оселі разом зі своїми помічниками – Ангелом і маленьким чортиком Антипком. Ангел роздає подарунки чемним дітлахам, Антипко розносить різки непослухам. Усе це складається до торбинки й кладеться разом з печивом-«миколайчиком» дитині біля подушки.