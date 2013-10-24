Уряд розраховує на швидке підписання ЗВТ з Туреччиною

Уряд України розраховує на швидке підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, незважаючи на наявні суперечності з питань торгівлі аграрною продукцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на міжнародному Чорноморському економічному форумі, який проходить у Криму.

«Для нас Туреччина є стратегічним партнером. Ми з Туреччиною ведемо і практично вже перебуваємо на стадії завершення переговорів про створення зони вільної торгівлі», - сказав Азаров.

«Які є проблеми? Вони стосуються ринку сільськогосподарської продукції. Туреччина думає, як захистити свій ринок, і ми думаємо, як свій ринок захистити», - додав очільник уряду.

За його словами, Туреччина активно розвиває своє сільське господарство, включаючи вирощування овочів у парниках. І ця продукція є конкурентом українських овочів.

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“Ми останнім часом дуже активно займаємося створенням теплиць. Починається хороша конкуренція. Це добре: конкуренція краще відсутності конкуренції. Як результат, ціни на овочеву продукцію у нас знижуються», - сказав прем'єр України.

Азаров при цьому висловив упевненість, що сторони зуміють досягти компромісу з цих вразливих для двох країн питань, і угоду про створення зони вільної торгівлі з Туреччиною буде підписано, оскільки цей проект надзвичайно важливий для України.

Довідка УНІАН. Київ і Анкара почали обговорювати можливість створення ЗВТ з 2007 року, а повноцінний переговорний процес розпочався у 2011 році. У загальному обсязі українського експорту турецький ринок обіймає важливу другу позицію після російського, становлячи частку на рівні 6%.

За даними Держстату, у січні-серпні 2013 року Україна експортувала до Туреччини продукції на 2,527 млрд доларів (зростання на 2,3% до рівня, аналогічного періоду 2012 року), а імпорт становив 1,119 млрд доларів (падіння на 3,5% до восьми місяців 2012 року). При цьому Україна продає на сусідній турецький ринок в основному метал, вугілля і мінеральні добрива, а купує сільськогосподарську продукцію, побутову хімію, текстиль і продукцію машинобудування.