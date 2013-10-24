«Трансфертний» закон збільшить доходи бюджету - експерти

Таку думку висловив керуючий партнер Міжнародного правового центру «EUCON» Ярослав Романчук.

«Звітний період у нас рік, і терміни подачі звітності встановлені до травня року наступного за звітним. Після 01 травня контролюючі органи почнуть направляти запити з вимогою надати документацію для податкового контролю та проводити перевірки», - пояснив фахівець.

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За словами ж юриста ЮФ «Астерс» Павла Однокоза, «трансфертний» закон фактично працюватиме у тестовому режимі до кінця поточного року, а не виключено – й до 01 вересня 2014 року, коли почнуть діяти реальні штрафні санкції за порушення в цій сфері (до того часу санкції стягуватимуться в розмірі 1 грн., окрім штрафів за неподання звітності).

При цьому Однокоз підкреслив, що бізнес буде змушений буде наблизити договірні ціни в «технічних» транзакціях між українськими та офшорними (чи близькими до них) компаніями до реальних показників, і добровільно сплачувати в Україні більше податків, «інакше існуватиме ризик сплатити ще більше за результатами податкової перевірки».

Нагадаємо, що 1 вересня вступив у силу закон про трансфертне ціноутворення.

Як зазначав міністр доходів і зборів Олександр Клименко, обсяг податкових надходжень, які великі платники податків перерахують у держбюджет в рамках оподаткування контрольованих операцій зі застосування норм трансфертного ціноутворення до кінця року складе 0,5 млрд грн. У найближчі ж три роки відповідна сума має сягнути 20 млрд грн.

При цьому експерти розповідали, що через розробку та прийняття закону про трансфертне ціноутворення деякі платників податків уже почали переглядати свою діяльність та обережніше виводити прибутки за кордон.