ЄІБ виділив 152 млн. євро на добудову метро в Дніпропетровську

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну, згідно підписаної угоди, планується розширення метрополітену на 4 кілометри вздовж проспекту Карла Маркса, в тому числі, будівництво трьох нових станцій: Театральної, Центральної та Музейної. Реалізація проекту забезпечить з'єднання існуючої лінії метрополітену з центром міста.

Угода з ЄІБ є черговою частиною фінансування за проектом. Процентна довідка дорівнює приблизно 1%, пільговий період - 6 років, термін погашення - 25 років. Сплата комісії за зобов'язання і одноразової комісії за надання кредиту не передбачається. Кошти кредиту будуть надані на безповоротній основі комунальному підприємству «Дніпропетровський метрополітен», повернення основної суми боргу ЄІБ буде здійснюватися з 2019 року, видатки на обслуговування кредиту (платежі по сплаті процентної ставки) будуть компенсовані державі Дніпропетровською міською радою.

Раніше на будівництво метрополітену в Дніпропетровську також виділив кредитні кошти Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 152 млн. євро. Відповідна угода з ЄБРР була підписана 27.07.2012 р. (м. Дніпропетровськ) і ратифікована Верховною Радою 05.06.2013 року.