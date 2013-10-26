ЗМІ: Криму загрожує екологічна катастрофа через хімічну зброю

Автономній республіці Крим загрожує екологічна катастрофа у зв'язку з невиконанням програми по утилізації радянської хімічної зброї, пише сьогодні газета «Дзеркало тижня. Україна».

Зокрема, наголошується, що невжиття Україною заходів з утилізації похованої на дні Чорного і Азовського морів хімічної зброї дають підставу говорити про реально існуючу загрозу екологічної катастрофи в регіоні.

Посилаючись на документи, що їх має у своєму розпорядженні ZN.UA, видання повідомляє, що програма пошуку і знешкодження залишків хімічної зброї в Чорному морі була згорнута з показником виконання менш як 50%. При цьому уряд не продовжив її, попри те, що на популярних кримських пляжах у воді було виявлено сліди розпаду бойових отруйних речовин.

«Як відомо, Україні хімічна зброя дісталася з часів Другої світової війни. Контейнери і боєприпаси з Іпритом, люїзитом, зарином і зоманом затоплено практично по всьому кримському узбережжю Чорного моря, є й в Азовському. У 1941 р., перед окупацією Криму німецькими військами, радянське командування ухвалило: боєприпаси з ОР (отруйними речовинами), що вже тоді були під забороною декількох конвенцій, "заховати" в морі. На сьогодні Росія має у своєму розпорядженні координати всіх місць затоплення, але надати дані українській стороні відмовляється, тому пошуки затопленої хімзброї Україні довелося вести власними силами», - пише газета.

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При цьому пояснюється, що технологія знешкодження проста: контейнер (як правило, металеві бочки) поміщають у саркофаг — залізний каркас, який заливають спеціальним бетоном, а відтак перезатоплюють на великих глибинах, не менш як 130 метрів. Термін дії програми закінчився в 2010 р. з показником виконання 36-44%, але Кабмін відмовився її продовжувати.

Відповідно до документів, на які посилається ZN.UA, у Керченській затоці залишаються 60 саркофагів із знешкодженою хімзброєю, які вимагають перезатоплення на великих глибинах.

«Це становить навігаційну й екологічну загрозу», - йдеться в документі.

При цьому з іншого документа виходить, що технологічні майданчики, куди транспортують омонолічені саркофаги, розташовуються на малій глибині.

«На сьогодні 46 саркофагів (77% від омонолічених) перебувають на робочому майданчику в прибережній смузі Керченської затоки на глибині п'ять метрів, але не проводять перепоховання на великі глибини відповідно до технології знешкодження контейнерів із залишками хімічної зброї», - цитує газета листування голови Рахункової палати з Президентом у 2010 році.

Згідно з листуванням, у Керченській затоці, в районі населеного пункту Героєвське, яке є зоною масового відпочинку населення, вміст продукту розпаду бойових отруйних речовин у пробі води перевищує допустиму норму в 3,5 раза.

«Знайдений у липні 2007 року в цьому районі частково зруйнований контейнер L400 з хімічною зброєю досі залишається на місці знаходження неомоноліченим. У районі мису Білий, де розташовуються плантації мідій. Його вміст перевищує допустиму норму в 3,46 раза», - сказано в повідомленні.