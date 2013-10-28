Офіційний курс валют на 29 жовтня
18:38, 28 жовтня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
На 29 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 28 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1101.7551 (на 28 жовтня – 1101.1956)
10 RUR – 2.5126 (на 28 жовтня – 2.5232)
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