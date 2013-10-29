Україна зробила експорт та імпорт більш зручним для бізнесу - Світовий банк

Такий висновок зробили експерти Світового банку та Міжнародної фінансової корпорацією (IFC) у своєму звіті до рейтингу Doing Business-2014.

«Україна спростила міжнародну торгівлю завдяки прискоренню подачі митних декларацій та скорочення числа фізичних перевірок [товарів]», - зазначили фахівці.

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За їх даними, час, необхідний для імпорту товарів в Україну, скоротилася з

33 до 28 днів, експорту - з 30 до 29 днів. Разом з тим, зросли витрати на оформлення експорту та імпорту, в т.ч. через підвищення послуг у портах.

Загалом у Doing Business-2014 Україна піднялася на 25 позицій - на 112-е місце порівняно з Doing Business-2013. Реформи в нашій країні зафіксовано у 8-ми сферах з 10-ти. У цьому відношенні Україна визначили як топ-реформатора в світі.

Як підкреслював міністр доходів і зборів Олександр Клименко, сьогоднішня робота Міндоходов націлена на автоматизацію всіх процедур митного контролю - для підвищення швидкості оформлення вантажів, зменшення витрат бізнесу, мінімізації людського чинника. Для прискорення митних процедур буде розширюватися практика використання попереднього митного оформлення. При цьому на митниці вже істотно скорочено кількість фізичних оглядів товарів.

Раніше серед основних якісних змін у митній сфері, які відбулися в Україні з 2012 року, експерти називають імплементацію норм нового Митного кодексу.

Зокрема, співголова митного комітету Європейської бізнес-асоціації, менеджер «PwC Україна» Денис Шендрик звертав увагу на введення 4-годинного ліміту, протягом якого митні органи повинні завершити митну «очистку» товару і можливість проводити митне оформлення на будь-якій митниці. А менеджер відділу регулювання та міжнародної торгівлі компанії «Еy» Роберт Зелді перевагою для бізнесу називав , зокрема , розширення практики застосування електронного декларування ( за перше півріччя 2013 - го кількість електронних митних декларацій зросла з 20% до 83 %).