Сланцевий газ зробить Україну енергетично самостійнішою - посол США

Посол США Джеффрі Пайєтт заявляє, що сланцевий газ дасть Україні можливість стати більш енергетично незалежною країною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час свого виступу перед студентами Національного університету Києво-Могилянська академія.

“Сланцевий газ дає Україні можливість стати більш енергетично незалежною, створити нові робочі місця і потенційно відродити конкурентноздатність ключових секторів легкої промисловості і важкої індустрії”, - сказав посол.

Він зазначив, що американські компанії готові ділитися досвідом США із своїми українськими партнерами в цій галузі. “Нам ця нова технологія дала багато економічних переваг... Я впевнений, що українські, американські та європейські компанії можуть працювати спільно із місцевою і регіональною владою, щоб привести цей амбітний план до реальних плодів”, - сказав посол.

Він також зазначив, що на додаток до розширення джерел енергопостачання Україна може отримати вигоду і від зменшення енергоспоживання завдяки проектам з підвищення продуктивності використання енергії, наприклад таких, як щойно розпочаті проекти у Львові з реформування муніципального опалення і використання екологічно чистих технологій, які здійснюються за програмою кредитних гарантій Агентства США з міжнародного розвитку на суму 10 млн. дол.

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Крім того, Пайєтт зазначив, що потенціал України не обмежується новими енергетичними технологіями — вона також може відігравати суттєву роль серед енергетичних ринків Європи.

“Удосконалення державної політики і курс на модернізацію дозволить Україні стати регіональним розподільчим вузлом природного разу і експортером електроенергії до центральної та східної Європи”, - сказав посол.