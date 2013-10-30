Головне за день: огляд топ-новин

Сьогодні Україна виплатить МВФ велику суму

Мінфін перерахує Міжнародному валютному фонду $532 млн, а Нацбанк - $112 млн. Таким чином, починається період великих погашень перед МВФ.

Польща відмовилася фінансувати добудову нафтопроводу "Одеса-Броди"

Польська державна компанія PERN Przyjazn відмовилася виділити кошти на заходи, необхідні для добудови українського трубопроводу "Одеса-Броди" до Польщі, що призведе до втрати зарезервованого Європейським Союзом дофінансування проекту в розмірі близько 120 млн. євро.

ЗМІ: ЄС перевіряє російські пристрої з саміту G20 на предмет шпигунства

Керівництво Європейського Союзу розпорядилося перевірити усі мобільні прилади, подаровані російською делегацією іноземним гостям під час саміту "Великої двадцятки", що відбувався у Санкт-Петербурзі 5-6 вересня, пише італійське видання "La Stampa".

Євросоюз може відкласти асоціацію з Україною на 2014 рік - МЗС Польщі

Європейський союз може перенести підписання Угоди про асоціацію з Україною на 2014 рік, якщо українська влада не встигне виконати усі необхідні умови для підписання цього документу до саміту "Східного партнерства" у листопаді цього року, сказав глава польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський.

Россільгоспнагляд обмежив поставки українського м'яса

Россільгоспнагляд виявив невідповідність за мікробіологічними показниками продукції українських м'ясопереробних підприємств «ПКП Прилуки-Агропереробка» (Чернігівська обл.) і «Тавр-Плюс» (Донецька обл.), у зв'язку з чим відомство обмежило поставки товарів зазначених підприємств до Російської Федерації.

Путіна визнано найвпливовішою людиною світу за версією Forbes

Президент Росії Володимир Путін очолив список найвпливовіших людей світу, який щорічно публікує журнал Forbes. Цього року він змістив з першого місця рейтингу президента США Барака Обаму, який тепер посів друге місце в списку. Третє місце посів китайський лідер Сі Цзіньпін, за ним розташувався папа Римський Франциск, а замикає п'ятірку найвпливовіших людей світу канцлер ФРН Ангела Меркель.

Росія заявила, що обговорює з Україною питання в'їзду за закордонними паспортами

Росія та Україна вже опрацьовують на рівні зовнішньополітичних відомств питання про взаємний в'їзд громадян за закордонними паспортами. Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров після зустрічі зі своїм українським колегою Леонідом Кожарою висловив думку, що за кордон потрібно їздити за закордонними паспортами, а не за внутрішніми паспортами.

Янукович заявляє, що з 2014 року не буде пенсій менше за тисячу гривень

Янукович наголосив, що з 2010 року у 4 рази зменшилася кількість тих, хто одержує пенсію менше, ніж 1 тис. грн. “З 2014 року таких людей в Україні вже не повинно бути. Ми все для цього зробимо”, - пообіцяв Янукович. Він також нагадав, що у 2012 році було осучаснено пенсії майже 13 млн українців.

Зниження ВВП України в третьому кварталі прискорилося до 1,5% - Держстат

За інформацією Держстату, ВВП України за підсумками третього кварталу демонструє спад п'ятий квартал поспіль. Спад ВВП у річному виразі (третій квартал 2013 до третього кварталу 2012 року) становив 1,5%, порівняно з другим кварталом із урахуванням сезонного чинника спад ВВП уповільнився до 0,4%.

Росія закликає ЄС не ставити країни СНД перед вибором

Москва закликає Європейський Союз знайти таку форму взаємодії з країнами СНД, яка не змушувала б їх обирати між Росією і ЄС.

Росспоживнагляд звинуватили у відвертій брехні за результатами перевірки фабрик Roshen

Висновок Росспоживнагляду за результатами проведення перевірки заводів корпорації Roshen, в якому відомство заявляє про невідповідність продукції компанії санітарним нормам Російської Федерації, безпідставний і містить неправдиву інформацію. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Шеф нацрозвідки США: союзники шпигують за Америкою

Директор національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що союзники Вашингтона здійснюють збір американських розвідданих. Ця заява була зроблена на тлі одкровень екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, за даними якого, США прослуховували своїх союзників, включаючи лідерів країн ЄС. Пізніше німецька служба зовнішньої розвідки (BND) відкинула звинувачення у стеженні за американськими політиками і розвідслужбами.