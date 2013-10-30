Розвідка Німеччини заперечує звинувачення у шпигунстві за політиками США

Німецька служба зовнішньої розвідки (BND) відкинула звинувачення у стеженні за американськими політиками і розвідслужбами, повідомляє РІА Новости.

"З німецького посольства у Вашингтоні ніякої радіоелектронної розвідки не велося", - заявив президент BND Герхард Шиндлер, якого цитує видання Die Zeit.

Таким чином він спростував слова директора національної розвідки США Джеймса Клеппера, який напередодні заявив, що союзники Вашингтона здійснюють збір американських розвідданих.

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Цю заяву було зроблено на тлі викриттів екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, за даними якого, США прослуховували своїх союзників, включаючи лідерів країн ЄС. За словами Клеппера, що виступав на слуханнях у палаті представників конгресу, іноземні союзники регулярно займаються шпигунством щодо американських лідерів і розвідслужб. Що стосується стеження США за іноземними лідерами, Клеппер назвав його одним з основних видів діяльності американської розвідки.

Інформація Сноудена стала причиною напруженості у відносинах США з Німеччиною, Францією, Іспанією, Бразилією та іншими країнами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто висловила невдоволення президенту Обамі у зв'язку з прослуховуванням її мобільного телефону протягом ряду років.