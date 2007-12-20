Польща видаватиме українцям два види віз

Польща після вступу до Шенгенської зони 21 грудня видаватиме громадянам України два види віз – шенгенські та національні, повідомив генеральний консул Польщі у Львові Вєслав Осуховський. За словами дипломата, досі не узгодженими залишаються умови угоди про малий прикордонний рух, передає "Німецька хвиля".

Вже з п’ятниці українцям доведеться заплатити за візу 35 євро. Для отримання візи вимагатимуть і деякі додаткові документи, зокрема, страхові поліси, трудову книжку та довідку про доходи. Якщо з документами все гаразд, то візу прохач зможе отримати вже за десять днів, каже Осуховський. Зареєструватися на отримання візи можна через Інтернет. Безкоштовні шенгенські візи мають право отримати чотирнадцять категорій громадян. Серед них: інваліди, пенсіонери, водії міжнародних рейсів, діти до 18 років, журналісти, студенти, учні та інші. Національні візи на тривалий термін перебування будуть безкоштовними і видаватимуть їх студентам, найманим робітникам та для об’єднання подружжя. Щодо осіб, які проживають у прикордонній зоні, то поки вони не зможуть користуватися жодними пільгами, каже генконсул. Переговори про умови перетину ще ведуться, і вони дуже складні. Найбільші суперечки викликає ціна та межі зони, зауважує Осуховський.