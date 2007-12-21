Ахметов і Новінський злили активи

Група "Метінвест" Ріната Ахметова і "Смарт-холдинг" Вадима Новінського визначили формат об`єднання своїх гірничо-металургійних активів. Як і очікувалося, "Метінвесту" будуть передані пакети акцій Інгулецького ГЗК, "Макіївського металургійного заводу" і сталепрокатного підприємства Promet Steel (Болгарія). Як повідомляє Коммерсантъ-Україна, окрім цього пан Новінський передасть "Метінвесту" пакет акцій Південного ГЗК, розмір якого буде визначений пізніше. Проте вже зараз відомо, що за свої активи Вадим Новінський одержить 25%+1 акція в металургійному бізнесі Ріната Ахметова.

Про приєднання активів "Смарт-холдингу" до групи "Метінвест" сторони повідомляли ще три місяці тому. У вчорашній спільній заяві компаній йдеться про те, що в рамках об`єднання гірничо-металургійних активів Smart N.V. Вадима Новінського стала власником 25%+1 акція в статутному капіталі Metinvest B.V., що володіє металургійними активами Ріната Ахметова. "Смарт-холдинг", у свою чергу, передав "Метінвесту" 82,46% акцій ВАТ "Інгулецкий гірничо-збагачувальний комбінат", 90,18% акцій ЗАТ "Макіївський металургійний завод" і 90% акцій прокатного заводу Promet Steel (Болгарія).

Сторони також досягли принципової домовленості про передачу "Метінвесту" пакету акцій Південного ГЗК. Його розмір не перевищить 25%, проте згідно з обопільною домовленістю може бути збільшений до 50% після отримання дозволу Антимонопольного комітету. Вчора "Метінвест" одержала дозвіл АМКУ на концентрацію акцій ЗАТ "Макіївський метзавод". Раніше комітет дозволив концентрацію акцій ІнГЗК. Планується, що до кінця першого кварталу 2008 року буде одержана дозвільна документація і по інших підприємствах.

Група "Метінвест" - найбільша металургійна компанія України. Минулого року її консолідована виручка склала $5,65 млрд, EBITDA - $1,713 млрд, чистий консолідований прибуток - $1,026 млрд.

Одержавши акції ПівдГЗК, "Метінвест" стане партнером компанії Lanebrook Романа Абрамовича, Олександра Абрамова і Олександра Фролова, що володіє 72,89% акцій найбільшої металургійної групи СНД Evraz Group. Нагадаємо, що минулого тижня ця компанія викупила 50% "ПівдГЗК" у групи "Приват". Євген Червіченко вважає, що "Південний ГЗК" важливий для обох бізнес-груп. "Отримання контролю над ПівдГЗК, дозволить їм продовжити експансію на українському ринку за рахунок покупки металургійних підприємств", - вважає пан Червиченко.