Родичі загиблих в авіакатастрофі під Донецьком дійшли до Страсбурга

Родичі загиблих в авіакатастрофі літака Ту-154 «Анапа - Санкт-Петербург» під Донецьком подали скаргу до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Скаргу подано від імені 70-ти осіб. За словами адвоката Ігоря ТРУНОВА, було порушено статтю Європейської конвенції з прав людини про право на справедливий судовий розгляд.

У скарзі поки не зазначено суму компенсації, яку вимагатимуть родичі загиблих.

Довідка УНІАН. Російський пасажирський літак Ту-154 зазнав катастрофи за 45 км від Донецька 22 серпня 2006 р. Лайнер належав авіакомпанії "Пулково" й виконував рейс «Анапа - Санкт-Петербург». Всі 160 пасажирів і 10 членів екіпажа, які знаходилися на борту, загинули.

Згідно з рішенням суду Московського району Санкт-Петербурга, родичам виплачували компенсації моральних збитків від 70 до 500 тис. руб. за кожного загиблого. При визначенні розміру компенсації моральних збитків суд враховував обставини катастрофи, кількість загиблих і число їхніх родичів, які подали позови до авіаперевізника.

Родичі вимагали компенсувати моральні збитки в розмірі 2 млн. 780 тис. руб. за кожного загиблого.