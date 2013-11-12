Міносвіти почало перевірку загальноосвітніх шкіл

Про це заявив директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН Олександр Удод під час прес-конференції на тему «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти», повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Станом на сьогодні для проведення моніторингових досліджень напрацьована солідна нормативно-правова база, яка дозволить запроваджувати ці дослідження системно», – підкреслив він.

За словами Удода, основою цього моніторингового дослідження є точні масові педагогічні вимірювання, що повинні забезпечити об’єктивне оцінювання досягнутого учнями рівня навченості та встановлення його відповідності запланованим результатам і нормам навчання, визначення рівня викладання, якості, актуальності та повноти змістового наповнення навчальних предметів тощо.

Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з’ясування важливих освітніх питань.

Удод також підкреслив, що за проведення моніторингу батьки учнів не мають надавати жодних внесків - МОН не вчиняло жодних дій в цьому напрямку.

Збірники завдань розміщені у вільному доступі у мережі Інтернет – на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Національної академії педагогічних наук.

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Оцінки за моніторинг у класні журнали не виставлятимуть, оскільки оцінювання здійснюватиметься за рівнями навчальних досягнень учнів, але інформація про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів буде відома батькам або особам, які їх замінюють.

Також участь учнів у моніторингу допоможе вчителям і батькам отримати об’єктивну інформацію про результати їхнього навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та, згодом, і до зовнішнього незалежного оцінювання.

За бажанням батьків можна буде здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними середніми показниками в Україні з метою вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.