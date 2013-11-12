Україна мусить виплатити майже 18 мільярдів за позиками до кінця року

«За зобов'язаннями на цей рік залишилося сплатити в листопаді 13,5 млрд грн і 4,2 млрд грн у грудні. Загалом - порахуйте. З них у валюті - 600 млн дол., із урахуванням завтрашніх 300 млн дол.», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch оцінило майбутні виплати України за кредитами і відсотками МВФ станом на початок жовтня у 1,7 млрд дол. За інформацією Мінфіну, на початок жовтня обсяги майбутніх виплат за валютними зобов'язаннями, включаючи внутрішні і зовнішні борги, становили 1,850 млрд дол.

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За оперативними даними Держказначейства станом на 11 листопада, з початку року до держбюджету надійшло 108,432 млрд грн від державних запозичень, тоді як витрати держбюджету на погашення держборгу за цей період становили 59,497 млрд грн, на обслуговування держборгу – 26,017 млрд грн.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за вересень 2013 року зросла на 708 млн. дол., або на 1,04%, - до 69,060 млрд дол. (552,001 млрд грн), за січень-вересень сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,565 млрд дол., або на 7,08%. У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року у розмірі 483 млрд грн.