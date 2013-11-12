Україна мусить виплатити майже 18 мільярдів за позиками до кінця року
Україна повинна сплатити за позиками загалом 17,7 млрд грн до кінця цього року, повідомила журналістам директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.
«За зобов'язаннями на цей рік залишилося сплатити в листопаді 13,5 млрд грн і 4,2 млрд грн у грудні. Загалом - порахуйте. З них у валюті - 600 млн дол., із урахуванням завтрашніх 300 млн дол.», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch оцінило майбутні виплати України за кредитами і відсотками МВФ станом на початок жовтня у 1,7 млрд дол. За інформацією Мінфіну, на початок жовтня обсяги майбутніх виплат за валютними зобов'язаннями, включаючи внутрішні і зовнішні борги, становили 1,850 млрд дол.
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За оперативними даними Держказначейства станом на 11 листопада, з початку року до держбюджету надійшло 108,432 млрд грн від державних запозичень, тоді як витрати держбюджету на погашення держборгу за цей період становили 59,497 млрд грн, на обслуговування держборгу – 26,017 млрд грн.
Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за вересень 2013 року зросла на 708 млн. дол., або на 1,04%, - до 69,060 млрд дол. (552,001 млрд грн), за січень-вересень сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,565 млрд дол., або на 7,08%. У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.
Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року у розмірі 483 млрд грн.