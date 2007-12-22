24 грудня о 19:00 у Києві у приміщенні Молодого театру відбудеться творчий вечір літературної групи Бу-Ба-Бу у складі: Юрій Андрухович (Патріарх), Віктор Неборак (Прокуратор) і Олександр Ірванець (Підскарбій), присвячений річниці першого публічного вечора, який відбувся у Києві в 1987 році. Також буде презентовано книгу – «Вибрані твори Бу-Ба-Бу», видання проекту «Приватна колекція», серія «Українські Літературні Групи».

Книга вийшла друком у вересні 2007 року у львівському видавництві «Піраміда».

В оформленні книги використано світлини групи «Бу-Ба-Бу» Анатолія Мізерного, фото Павла Дроб’яка та Михайла Дашковича. Упорядкування, бібліографічні відомості та примітки автора проекту Василя Ґабора.

У «Вибрані твори Бу-Ба-Бу» увійшли кращі зразки прози, поезії та есеїстики Юрія Андруховича, Віктора Неборака та Олександра Ірванця з детальними бібліографічними відомостями про кожного з них.