ЗМІ: Росія відгороджується від України колючим дротом (відео)

Такі споруди з'явилися, зокрема, в Луганській області. Коли саме це сталося, не уточнюється. У повідомленні підкреслюється, що ініціатива росіян не потішила місцевих жителів, які раніше практично безперешкодно перетинали кордон. Справа в тому, що в багатьох українців у прикордонних селах (з російського боку) живуть близькі родичі, дістатися до яких тепер стало значно складніше, повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал ІРТА.

За даними телеканалу, раніше РФ і Україна домовилися про створення спрощеного пропускного пункту (для жителів прикордонних районів) в Луганській області, однак проект так і не був реалізований через брак фінансування.

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Як зазначає «Центр транспортних стратегій», зміна ситуації у прикордонній зоні може бути пов'язаною з наміром офіційного Києва підписати угоду про асоціацію з ЄС. Росія раніше неодноразово критикувала ці плани, пропонуючи Україні стати повноправним членом Митного союзу ( в якому вона в даний час має статус спостерігача).

Протяжність сухопутного російсько-українського кордону становить понад дві тисяч кілометрів. Угоду про його демаркацію міністри закордонних справ двох країн підписали 17 травня 2010 року в Києві. У листопаді 2012-го поблизу автомобільного пункту пропуску Сеньківка Чернігівської області було встановлено перший прикордонний стовп.