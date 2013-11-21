Суд заборонив банкам вимагати повернення позик після закінчення позовної давності - ЗМІ
Роздрібних позичальників захистили від неправомірних дій банків по стягненню боргів - кредитори можуть вимагати від своїх клієнтів повернення позик лише до закінчення терміну позовної давності.
Верховний суд (ВСУ) вчора захистив роздрібних позичальників від банкірів, які намагаються стягнути кредити, термін позовної давності яких минув. У ході судового розгляду про стягнення заборгованості за споживчим кредитом ВСУ зробив правовий висновок, підтвердивши, що п. 7 ч. 11 ст. 11 закону "Про захист прав споживачів" забороняє банку в позасудовому порядку вимагати повернення позики, термін давності якого минув, повідомляє Комерсант-Україна.
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Текст з аргументацією судового рішення поки не оприлюднений. "Цей пункт спрямований на те, щоб встановити судовий контроль над вирішенням таких вимог кредитора з метою захисту прав споживача як більш слабкої сторони договору споживчого кредиту", - йдеться в правовому висновку ВСУ.
Це ускладнить банкірам повернення коштів. "Суть рішення ВСУ в тому, що у разі закінчення строку позовної давності кредитор не може звернутися до позичальника з вимогою повернути споживчий кредит. Якщо кредитор все ж звертається з такою вимогою поза строку позовної давності, в тому числі і в судовому порядку, суд зобов'язаний вказати на незаконність його вимог", - пояснює юрист юрфірми Integrites Олег Радутний.
Необхідність у роз'ясненні виникла через різне трактування цієї норми судами. "Багато судів трактували цю норму так, що саме позичальник повинен заявити про застосування строку позовної давності. 80 % таких судових рішень приймаються у відсутність позичальника. Суди та банки користуються цим, - відзначає старший партнер адвокатської компанії " Кравець і партнери " Ростислав Кравець. - тепер суди зобов'язані відмовляти банкам у позовах, якщо встановлено, що позовна давність пройшла".