Суд заборонив банкам вимагати повернення позик після закінчення позовної давності - ЗМІ

Верховний суд (ВСУ) вчора захистив роздрібних позичальників від банкірів, які намагаються стягнути кредити, термін позовної давності яких минув. У ході судового розгляду про стягнення заборгованості за споживчим кредитом ВСУ зробив правовий висновок, підтвердивши, що п. 7 ч. 11 ст. 11 закону "Про захист прав споживачів" забороняє банку в позасудовому порядку вимагати повернення позики, термін давності якого минув, повідомляє Комерсант-Україна.

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Текст з аргументацією судового рішення поки не оприлюднений. "Цей пункт спрямований на те, щоб встановити судовий контроль над вирішенням таких вимог кредитора з метою захисту прав споживача як більш слабкої сторони договору споживчого кредиту", - йдеться в правовому висновку ВСУ.

Це ускладнить банкірам повернення коштів. "Суть рішення ВСУ в тому, що у разі закінчення строку позовної давності кредитор не може звернутися до позичальника з вимогою повернути споживчий кредит. Якщо кредитор все ж звертається з такою вимогою поза строку позовної давності, в тому числі і в судовому порядку, суд зобов'язаний вказати на незаконність його вимог", - пояснює юрист юрфірми Integrites Олег Радутний.

Необхідність у роз'ясненні виникла через різне трактування цієї норми судами. "Багато судів трактували цю норму так, що саме позичальник повинен заявити про застосування строку позовної давності. 80 % таких судових рішень приймаються у відсутність позичальника. Суди та банки користуються цим, - відзначає старший партнер адвокатської компанії " Кравець і партнери " Ростислав Кравець. - тепер суди зобов'язані відмовляти банкам у позовах, якщо встановлено, що позовна давність пройшла".