На Буковині ґвалтівники покалічили 26-річну жінку, залишивши її помирати у купі листя (відео)

Свідки кажуть, що потерпіла на весіллі привселюдно посварилася з двома чоловіками. Вони наразі - головні підозрювані. Утім, достеменно, хто напав на жінку, поки що не відомо.

Вона сама знаходиться в лікарні без свідомості. Конфлікт між жінкою та її кривдниками виник ще на весіллі, де вони були гостями, розповідають очевидці. На шкільному майданчику досі видно сліди крові, які ведуть до місця, де і знайшли жертву. Знайшла непритомну жінку Галина Глібчук, коли вела дитину до школи, повідомляє ТСН.

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Проходячи повз дитячий туалет, вони помітили в купі сухого листя людину, обличчя якої було скалічене до невпізнання. Галина Глібчук дивом упізнала у понівеченій жінці жительку цього ж села Анжелу. Жінка викликала "швидку" та міліцію.

Непритомну жінку доправили до реанімації, більше доби вона не приходила до тями. Сестра потерпілої каже, що жінку душили шнурками, подерли ноги та скалічили обличчя. Лікарі кажуть, що стан жінки залишається дуже важким, вона так і не прийшла до тями.

Односельці не розуміють, за що так жорстоко познущалися над молодою жінкою та полишили її помирати. Вони кажуть, що Анжела - нормальна дівчина, її пʼяною ніколи не бачили, вона працювала в магазині, в неї є дитина.

Очевидці вказали на підозрюваних у побитті - це двоє чоловіків, з якими жертва посварилася на весіллі. Зараз правоохоронці зʼясовують, чи причетні вони до побиття та зґвалтування. Лікарі продовжують боротися за життя молодої жінки, поки у міліції зʼясовують мотиви і шукають злочинців. Вдома жінку чекає її дитина.