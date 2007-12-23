Тимошенко зустрінеться з сім’ями загиблих на шахті ім.Засядька

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою до Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що вона зустрінеться з сім’ями шахтарів, які загинули внаслідок аварій на орендному підприємстві “Шахта ім. О.Ф.Засядька”.

Також під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться нарада щодо вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій на цій шахті.