Тимошенко зустрінеться з сім’ями загиблих на шахті ім.Засядька

13:37, 23 грудня 2007
Суспільство
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Прем’єрка прибула до Донецька

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою до Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що вона зустрінеться з сім’ями шахтарів, які загинули внаслідок аварій на орендному підприємстві “Шахта ім. О.Ф.Засядька”.

Також під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться нарада щодо вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій на цій шахті.

 

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