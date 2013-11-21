У Харкові даішник дав водієві 2 тисячі хабара, аби викупити компромат (відео)

На відео, яке швидко зібрало в мережі близько 20 тис. переглядів, видно, як водій дає інспекторові 100 грн. Далі автор відеозапису пропонує даішникам викупити компромат.

Після не надто тривалих переговорів він віддає інспекторам свій чохол від телефону, і незабаром ті його повертають, але вже не порожнім. Коли інспектори розуміють, що пошилися в дурні — тікають, повідомляє ТСН.

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"Інспекторе, заберіть гроші! Мені не треба ваші гроші, які ви поклали в чохол із телефоном. Вони мені не потрібні! Інспекторе!" - дарма кричав до даішників водій. Автор відео — активіст харківської організації "Дорожній контроль" Роман Алексенко. Він розповів, що даішники повернули йому чохол із сумою в 2 тис. грн.

Компромат на інспекторів керівник обласної ДАІ Олександр Єршов переглянув разом із журналістами. Провина підлеглих у нього сумнівів не викликала. "Є моє принципове ставлення до цього, інспектори вже у ДАІ не працюють. Зараз проводиться службове розслідування, і матеріали для дачі правомірної оцінки будуть передані до прокуратури", - заявив Єршов.

Водночас головний харківський даішник переконує, що метод, яким викрили хабарників, був не геть чистим. "Це не робить честі тому журналістові, просто, грубо кажучи, то вимагання грошей, яке він скоїв", - вважає Єршов.

Після публікації відео з хабарами, які беруть і дають даішники, прокуратура розпочала власне розслідування. За його результатами, хабарникам загрожує ще й до чотирьох років в'язниці.

У відомстві переконують: те, що вони вже не при погонах, на слідство не вплине. "Якщо вони на момент отримання хабара були службовими особами, то відповідальність вони будуть нести як службові особи", - запевнила прес-секретар харківського прокурора Вікторія Дубовик.

Іще одним фігурантом справи може виявитися водій, який дав інспектору 100 грн, кажуть у прокуратурі. А от до автора відео претензій немає. До речі, гроші, які опинилися в чохлі телефону, чоловік залишив собі. Каже - витратить їх на потреби організації "Дорожній контроль". Зокрема, на нову знімальну апаратуру, щоб стежити за даішниками ще пильніше.