На кордонах ЄС з Україною утворилися багатокілометрові черги

Уже через кілька годин після розширення шенгенського простору на зовнішніх кордонах ЄС з Україною утворилися величезні затори.

Через запровадження посиленого контролю на угорсько-українському та польсько-українському кордонах утворилися багатокілометрові черги вантажівок, а час чекання сягає часто 30 годин, передає Німецька хвиля. Угорські митники зазначають, що через скасування контролів на внутрішніх кордонах ЄС вантажівки набагато швидше дісталися до українського кордону, що також призвело до виникнення черг. За їхніми даними, українські колеги встигають пропустити за годину лише 20 вантажівок. Угорська сторона дбає про те, щоб замерзлим водіям розносили гарячий чай, а вздовж черги були встановлені переносні туалети. За даними польських правоохоронців, наплив людей пов’язаний також з католицькими різдвяними святами. Багато українців, їдучи до родичів, хотіли скористатися ще своїми старими польськими візами.