Помер легендарний "майор Вихор"

Президент Віктор Янукович співчуває рідним і близьким ветерана Великої Вітчизняної війни, розвідника, Героя України Євгена Березняка у зв'язку з його смертю. Про це йдеться в повідомленні прес -служби президента.

"Подвиг Євгена Березняка, легендарного "майора Вихора", в роки Великої Вітчизняної війни є прикладом справжнього патріотизму і самопожертви", - йдеться у співчутті.

"У пам'яті всіх, хто знав цієї прекрасної людини, він назавжди залишиться яскравою особистістю, талановитим педагогом. Він щиро любив свою Батьківщину і вірив у її щасливе майбутнє", - повідомляється на сайті глави держави.

Євген Степанович Березняк до війни працював учителем, потім очолював Львівський міськвідділ освіти. У 1941 році включився в підпільну боротьбу з німцями, був пропагандистом і зв'язковим. У 1943 - му його направили в школу Головного розвідувального управління, після якої він очолив групу військових розвідників під кодовою назвою " Голос". У ніч на 19 серпня 1944 група десантувалася в Польщі, під Краковом, і виконувала бойове завдання 156 днів. Його команді вдалося з'ясувати план мінування Кракова, зібрати і передати інформацію про дислокацію нацистських армій, повітряних дивізій... Але за роботу влади відплатили йому таборами та перевірками. Справа в тому, що після операції Березняк потрапив в гестапо, але зміг вибратися. За таке геройство його і ув'язнили в фільтраційний табір в Подольську. Остаточно Березняка реабілітували лише в 1965 році. Після війни він продовжив кар'єру педагога, отримав звання Героя України, активно писав статті для газет і журналів.

Час і місце похорону його родичі поки не знають. Вдова майора Катерина Березняк розповіла, що майор помер від інсульту, пише kp.ua

«Смерть Євгена Степановича стала для нас несподіванкою - останні два роки він хворів, а тут пішов на поправку, добре себе почував. Ми разом планували відсвяткувати його 100-річчя. І тут - інсульт», - розповіла вона.