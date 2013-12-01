ЗМІ: На Майдані закінчилися продукти в кав’ярнях і гроші в банкоматах

18:57, 01 грудня 2013
Суспільство
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У магазинах на Майдані Незалежності стоять величезні черги, у кав’ярнях закінчились продукти і паперові стакани, а у банкоматах – гроші

У банкоматах скінчилися гроші

Як повідомляє УНН, якщо зранку в кав’ярнях були таблички: “Чай і кава для мітингувальників безкоштовно”, то зараз там нема ні кави, ні чаю. Також закінчились паперові стаканчики, цукор та вода.

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У магазинчиках, де продавали випічку, теж усе розкупили. Крім того, у банкоматах на центральній площі міста закінчилась готівка.

Майданом ходять студенти, які підгодовують мітингувальників печивом, бутербродами і мандаринами.

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