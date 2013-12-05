В Україні тестуватимуть якість послуг державних органів

Громадська організація «Ліга фінансового розвитку» проводить аналіз якості послуг, що надаються громадянам різними державними органами, результати якого нададуть вже в грудні 2013 року. Про це УНІАН повідомила прес-служба організації.

«Проект реалізується для поліпшення якості сервісів, що надаються населенню», - йдеться в повідомленні.

За даними організації, в рамках проекту визначать найбільш корумповані державні послуги, а також сервіси, отримання яких є найбільш незручним і зарегульованим.

Експерти «Ліги фінансового розвитку» проаналізують роботу низки міністерств, зокрема, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти, а також роботу сервісів Пенсійного фонду , Державного агентства з земельних ресурсів і судів.

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Згідно з повідомленням, громадська організація вже завершила першу частину проекту, що передбачала отримання різних послуг «таємними покупцями». Зокрема, за допомогою волонтерів експерти оцінили якість 18 послуг для населення різних державних відомств.

Крім того, за даними організації , триває опитування інтернет-користувачів про якість сервісу держорганів через сайт організації та соціальні мережі, в якому може взяти участь будь-хто .

Довідка УНІАН. «Ліга фінансового розвитку» - це незалежна недержавна громадська організація. Основна мета організації - формування конструктивного діалогу між професіоналами фінансового ринку, представниками влади, незалежними експертами та громадськими організаціями, що сприяє оздоровленню та зміцненню фінансової системи України, визначення найбільш ефективних шляхів її розвитку, встановленню цивілізованих і прозорих правил гри на ринку в інтересах всіх його учасників , а також підвищення фінансової грамотності населення.