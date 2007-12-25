Депутати-регіонали не віддали 25 ділянок у Харкові своїм помаранчевим опонентам

Депутати Харківської міської ради сьогодні на сесії більшістю голосів відмінили рішення про виділення близько 25 земельних ділянок, які були ухвалені попереднім складом міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, своє рішення більшість мотивувала тим, що, на її думку, значна частина ділянок використовується не за призначенням, без укладання договорів на право оренди, без урахуванням думки архітекторів та громадян. Представники Партії регіонів, які становлять більшість у міськраді, вважають, що оренда землі як джерело надходжень до бюджету має використовуватися ефективніше.

Водночас, частина депутатів міськради висловлювалася проти відміни рішень з огляду на порушення правил підготовки і винесення питань на обговорення сесії.

Зокрема, керівник фракції «Наша Україна» Андрій РУДЕНКО закликав не підтримувати запропонований юристами міськради проект рішення у зв’язку з порушенням регламенту при його розгляді. «Чотири комісії не розглядали це питання, кілька комісій не підтримали цей проект рішення», - сказав він, додавши, що «при розгляді цих питань на комісіях міськради постійно мінялася мотивація відміни».

Керівник фракції БЮТ Сергій СЬОМОЧКІН заявив, що по більшості з цих ділянок або тривають, або вже завершені судові процеси, які зобов’язують владу Харкова оперативно підписати договори оренди з підприємцями. Депутат кількох скликань Ігор ВИРОВЕЦЬ (фракція «Наша Україна») заявив, що «не пригадує такої величезної кількості відмін», і незабаром, на його думку, ухвали рад попередніх скликань закінчаться, «і ми перейдемо до своїх рішень, тому що роздавати вже нічого, залишається тільки відбирати і ділити заново».

Цим рішенням, зокрема, відмінено виділення 9 земельних ділянок концерну «АВЕК», до якого має відношення народний депутат України, член фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

У прес-службі концерну «АВЕК» ці події на сесії трактують як «розправу мера Михайла ДОБКІНА над політичними опонентами». У прес-службі вважають, що, можливо, так вирішила відреагувати влада на ініціативу групи народних депутатів від коаліції, серед яких і О.ФЕЛЬДМАН, створити тимчасову парламентську комісію з розслідування порушень законів і Конституції України в діях і рішеннях керівників міськради.

Те, що голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ подав до Верховної ради України документи про призначення позачергових виборів Харківського міського голови та міської ради і назвав серед найкращих, з його точки зору, кандидатур на посаду мера О.ФЕЛЬДМАНА, також стало приводом до того, що нинішні керівники міста «почали діяти у такий спосіб», сказав співрозмовник агентства.