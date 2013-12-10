Завтра в Україні мокрий сніг та ожеледиця

Завтра в Україні хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень у західних областях мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь.

У північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північний з переходом на Правобережжі на західний, 7-12 м/с, вночі у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, вдень 2-7°, на сході до 10° морозу; у західних областях та в Криму вночі 7-12° морозу (на Південному узбережжі 0-5° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла, у степовій частині Криму 1-6° морозу.

У Києві та області у середу вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 2-7° морозу, у Києві вночі 11-13°, вдень 3-5° морозу.