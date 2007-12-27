Україна повинна вийти на європейський рівень ціни газу

20:05, 27 грудня 2007
Суспільство
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Про це заявив Президент України

Україна повинна вийти на європейський рівень ціни газу. Про це заявив сьогодні на прес-конференції Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Я впевнений, що політика, яку ми проводимо щодо оптимізації постачань газу і цінова політика - це дуже комбіновані, взаємозв`язані величини. Тому завдання номер один перед енергетичною сферою – те, що ми повинні вийти на європейський рівень ціни», - сказав Президент.

При цьому, на думку В.ЮЩЕНКА, Україна повинна раціоналізувати споживання газу.

Президент відзначив досвід країн Східної Європи, “починаючи від балтійських країн до Вірменії і Грузії», ціна газу для яких не менша 190 дол. за тисячу кубометрів, окрім Білорусії. «Але Ви розумієте, що газотранспортна система Білорусі вже не належить Білорусі. Іншими словами, за все в цьому світі треба платити», - сказав він.

Європейський рівень ціни газу - «це та дорога, якою ми прийшли до формування ціни на нафтопродукти, де працюють ринкові закони», відзначив Президент.

Крім того, як наголосив В.ЮЩЕНКО, необхідно займатися програмами оптимізації використання ресурсів, енергозбереження, альтернативних джерел.

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